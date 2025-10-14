Dua Lipa lista con certificado de español para conciertos en México

Dua Lipa aprende español y comparte su certificado antes de presentarse en México

Previo al inicio de sus conciertos en México, Dua Lipa obtiene su certificado de español. Dua Lipa está más que preparada antes de presentarse en México, luego de que la cantante británica de 30 años obtuviera su certificado de español, tras aprender el idioma.

"Me acabo de graduar esta mañana en mi GCSE español", compartió Dua Lipa junto a una fotografía en la que presume su certificado.

Tal y como lo compartió en sus redes sociales, Dua Lipa se graduó de GSCE de español, que se trata del Certificado General de Educación Secundaria en español. La intérprete de 'Houdini', Dua Lipa, se prepara para el siguiente nivel en su aprendizaje del idioma español.

Al compartir una foto más, Dua Lipa mostró su libro de español de nivel A de Oxford y escribió "¡próximo, próximo, próximo!".