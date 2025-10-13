Ferka Quiroz vs Nicole Chávez: Enfrentamiento en Venga la Alegría

Ferka Quiroz vs Nicole Chávez: Enfrentamiento provoca la incomodidad en elenco de Venga la Alegría

Ferka Quiroz se pelea con Nicole Chávez y la corrió de Venga la Alegría

Ferka Quiroz -de 39 años de edad- tuvo un enfrentamiento con Nicole Chávez en Venga la Alegría e incomodaron a sus compañeros.

El domingo 12 de octubre, Ferka Quiroz fue parte del jurado de concurso ´Maestros del Maquillaje´ y Nicole Chávez -de 26 años de edad- no soportó las críticas.

Ferka y Nicole Chávez protagonizan pleito en Venga la Alegría

Durante la emisión de Venga la Alegría fin de semana, Ferka Quiroz tuvo una pelea con Nicole Chávez, luego de que la conductora criticara a uno de los participantes de ´Maestros del maquillaje´. Nicole Chávez se molestó por los comentarios de Ferka Quiroz con uno de los participantes y comenzó a reclamarle fuera del aire.

Ferka Quiroz mencionó que todo era parte del concurso y que Nicole Chávez debía saber lidiar con las críticas. "Aguántate es una competencia, Basta", dijo Ferka Quiroz a lo que Nicole Chávez respondió con burlas.

"Como que necesita su pastillita de bajarle", dijo Nicole Chávez mientras cantaba una canción para Ferka donde la acusaba de querer actuar como la productora.

Ferka Quiroz no se quedó callada y señaló a Nicole Chávez de "No aguantar nada", mientras se retiraba del lugar para evitar seguir con la pelea.