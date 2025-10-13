Carlos Rivera encuentra consuelo en ¿Quién es la Máscara? tras la muerte de su padre

¿Quién es la Máscara?' ayudó a Carlos Rivera a superar la depresión. Carlos Rivera revela que '¿Quién es la Máscara?' lo ayudó a enfrentar el duelo por la muerte de su padre. Carlos Rivera, de 39 años de edad, reveló que logró superar la depresión tras participar en '¿Quién es la Máscara?'.

El domingo 12 de octubre se estrena la nueva temporada de '¿Quién es la Máscara?' y durante la conferencia de prensa, Carlos Rivera habló de la importancia del programa en su carrera.

Carlos Rivera asegura que '¿Quién es la Máscara?' lo ayudó tras la muerte de su padre. En agosto de 2022 murió José Gonzalo Rivera, padre de Carlos Rivera, por lo que trabajar en '¿Quién es la Máscara?' le ayudó a superar el duelo. Carlos Rivera mencionó que una semana después de la muerte de su padre, él ya estaba trabajando en '¿Quién es la Máscara?'.

"Recuerdo que llamó (Miguel Ángel) Fox y me dice: ´No estás haciendo nada en tu casa, ven hacer la Máscara´ y ese año para mí sí fue como, literalmente como si me hubiera salvado de algo, me salvó del hastío"

Carlos Rivera. El cantante contó que cuando lo invitaron a trabajar en '¿Quién es la Máscara?' se encontraba en una pausa en su carrera y este proyecto lo salvó del hastío.