Bill Gates niega haber estado en la isla de Epstein: ¿Qué dijo?

Nunca fui a la isla: Bill Gates rompe el silencio por caso Epstein

Los nuevos documentos sobre el caso Epstein señalan a Bill Gates y otros conocidos políticos, integrantes de la realeza y empresarios. Bill Gates habló por primera vez sobre el caso de Jeffrey Epstein y aseguró que nunca fue a su isla, ello ante la nueva ronda de documentos publicados por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Solo estaba comiendo... Nunca fui a la isla, nunca he conocido a ninguna mujer", dijo Bill Gates a un canal de noticias de Australia. No obstante, reconoció que conoció a Jeffrey Epstein pero lamentó haberlo conocido y pasar tiempo con él. Aseguró que Epstein se escribió un correo a sí mismo, el cual nunca fue enviado, en el que además relata una supuesta enfermedad de transmisión sexual de Bill Gates y el uso de antibióticos. Bill Gates dijo que se reunió varias veces con Epstein para hablar únicamente de acciones filantrópicas.

Bill Gates asegura que nunca visitó la isla de Epstein

Cabe recordar que en la última ronda de documentos publicados sobre el caso Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos se menciona a Bill Gates. Entre los documentos se encuentra un correo electrónico de 2013, del cual Bill Gates señala que Epstein se escribió a sí mismo. Las acusaciones contra Bill Gates son respecto a que habría solicitado ayuda para obtener drogas y habría tenido encuentros sexuales con mujeres, incluidas mujeres casadas e incluso de conductas moralmente inapropiadas. La Fundación Bill y Melinda Gates señaló que se trata de afirmaciones falsas que intentan difamar a Bill Gates debido a que no quiso sostener una relación cercana.

Reacciones de la Fundación Bill y Melinda Gates

En la reciente entrega de documentos se mencionan no solo a Bill Gates sino a Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk y el príncipe Andrés de Gran Bretaña.