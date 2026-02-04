Elon Musk critica a Pedro Sánchez por prohibición de redes sociales

Elon Musk llama ´tirano´ a Pedro Sánchez por su plan de prohibir a menores el uso de redes sociales

Pedro Sánchez dice que se necesitan medidas urgentes para proteger a los niños del "salvaje oeste digital", lo que provoca la ira del propietario de X.

España ha propuesto prohibir el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes mientras en Europa se endurecen las actitudes contra la tecnología, lo que ha provocado insultos personales contra el primer ministro Elon Musk.

El gobierno está preparando una serie de medidas, incluida la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, dijo el primer ministro, Pedro Sánchez, prometiendo proteger a los niños del "salvaje oeste digital" y responsabilizar a las empresas tecnológicas por contenido odioso y dañino. Sánchez dijo el martes que se necesitaban medidas urgentes porque las redes sociales eran un "estado fallido donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos".

También reprendió a Musk por usar X para "amplificar la desinformación" sobre la decisión de su administración la semana pasada de regularizar a 500.000 trabajadores indocumentados y solicitantes de asilo, señalando que el propio Musk era un migrante.

Musk escribió en X en respuesta: "El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo español". Aproximadamente una hora y media después, intensificó sus críticas y publicó en X: "Sánchez es el verdadero fascista totalitario".

Los representantes de Google, parte de Alphabet, TikTok, Snapchat y Meta no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las medidas propuestas por España.

Grecia también está cerca de anunciar una prohibición similar para los niños menores de 15 años, dijo una alta fuente del gobierno.

España y Grecia parecen estar dispuestas a unirse a países como Gran Bretaña y Francia al considerar posturas más duras sobre las redes sociales, después de que Australia en diciembre se convirtiera en la primera nación en prohibir el acceso a dichas plataformas a niños menores de 16 años.

Los gobiernos y los reguladores de todo el mundo están estudiando el impacto del tiempo que los niños pasan frente a una pantalla en su desarrollo y bienestar mental.

"Nuestros hijos están expuestos a un espacio que nunca debieron explorar solos... Ya no lo aceptaremos", declaró Sánchez en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. "Los protegeremos del salvaje oeste digital".

España se suma a otros cinco países europeos a los que llamó la "coalición de los dispuestos digitalmente" para coordinar y hacer cumplir la regulación transfronteriza, dijo Sánchez, sin nombrar a los países, que celebrarán su primera reunión en los próximos días.

"Sabemos que esta es una batalla que trasciende con creces las fronteras de cualquier país", afirmó. Su oficina no respondió a una solicitud de aclaración.

El Parlamento francés está tramitando una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años. El Reino Unido también está considerando medidas similares.

La regulación propuesta en España daría a los padres un respaldo claro para establecer límites y aliviaría la presión social sobre los niños preocupados por perderse algo, dijo Diana Díaz, directora de la Fundación ANAR para niños y adolescentes en riesgo.

La reciente explosión de contenido generado por IA y la protesta pública por los informes de que el chatbot de IA Grok de Musk genera imágenes sexuales no consensuadas, incluso de menores, han alimentado el debate sobre los riesgos de ese tipo de contenido en línea.

Pero no hubo un acuerdo unánime sobre si las redes sociales dañan a los adolescentes, dijo José César Perales, profesor de psicología experimental en la Universidad de Granada.

Sánchez dijo que los fiscales explorarían formas de investigar posibles infracciones legales por parte de Grok, así como de TikTok e Instagram, parte de Meta.

La prohibición propuesta se implementaría como parte de un cambio a un proyecto de ley existente sobre protección digital para menores que se está debatiendo en el parlamento, dijo un portavoz del gobierno.

Alrededor del 82% de los españoles afirmó creer que se debería prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años, según una encuesta de Ipsos sobre educación publicada en agosto del año pasado. Esta cifra representa un aumento respecto al 73% en 2024.