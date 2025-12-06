El cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra en diciembre de 2025

El cometa 3I/ATLAS, un fenómeno astronómico de origen interestelar, continúa en su trayectoria y se prepara para un nuevo acercamiento a la Tierra a finales de 2025.

¿Qué lo hace especial el cometa 3I/ATLAS?

El gran interés científico en el 3I/ATLAS radica en su naturaleza: no forma parte de nuestro Sistema Solar, sino que proviene del espacio interestelar y está solo de paso antes de continuar su ruta. Sus características, como un brillo irregular y una cola inusual, han generado debates científicos e incluso teorías especulativas.

Detalles sobre la visibilidad del cometa 3I/ATLAS

Visibilidad: Se prevé que el cometa alcance su brillo máximo durante su acercamiento. Podrá ser visto con binoculares astronómicos 10x50 o con telescopios sencillos (como los dobsonianos).

Ubicación: La Agencia Espacial Europea (ESA) indicó que, durante su punto más cercano, el cometa se encontrará al otro lado del Sol, por lo que su visibilidad dependerá de las condiciones atmosféricas.

Seguimiento digital del cometa 3I/ATLAS

Para quienes no cuenten con equipo, la NASA ofrece la simulación en línea "Eyes on the Solar System" para seguir la trayectoria del visitante interestelar en tiempo real. Es importante destacar que, debido a esta gran distancia (más del doble de la separación entre el Sol y la Tierra), la NASA ha confirmado que el cometa no representa riesgo alguno de colisión con el planeta.

Fecha Clave y Distancia

Punto de Máximo Acercamiento: Será el próximo 19 de diciembre de 2025 cuando el cometa alcance su punto más cercano.

Distancia: Se situará a 1.8 unidades astronómicas (UA) de la Tierra, lo que equivale aproximadamente a 270 millones de kilómetros.