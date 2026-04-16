"El Patrón" irrumpe con flores y desconcierta al elenco de Malcolm

La visita a México del elenco de la serie Malcolm el de enmedio sumó un episodio peculiar luego de que una dinámica inesperada se robara la atención del público. Durante su participación en un programa de Disney México, los actores vivieron un momento tan sorpresivo como inusual.

¿Qué ocurrió durante la visita?

Mientras convivían con seguidores y participaban en diversas actividades, la escena dio un giro inesperado con la aparición de El Patrón, quien llegó con un gran ramo de flores, confeti y su ya conocido estilo. La irrupción tomó por sorpresa a los actores, quienes reaccionaron entre asombro y desconcierto.

De acuerdo con lo mostrado en el video, el arreglo floral estaba dirigido al personaje de Lois "de parte de Hal". Sin embargo, al no encontrarse presentes, las flores terminaron en manos del elenco, lo que volvió aún más peculiar el momento.

Reacciones en redes sociales

La situación generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios lo tomaron con humor, mientras que otros lo calificaron como incómodo, incluso comparándolo con dinámicas vistas en programas como Venga la Alegría. Comentarios como "qué momento tan raro" o "nosotros cuidándolos y pasó esto" evidenciaron la división de opiniones entre los internautas.