Elon Musk devolverá cuenta de Twitter a Trump

El hombre mas rico del mundo, Elon Musk afirmo que ante la inminente compra de Twitter, una de sus acciones será devolver su cuanta de Twitter al exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

"Revertiría la prohibición", dijo el multimillonario en una conferencia del Financial Times, aunque aclaró que como aún no es dueño de Twitter, "esto no es algo que seguro sucederá".

Desde que el mandatario fue sacado de la plataforma, Musk a sido muy vocal al señalar que estas acciones son simple censura.

Aunque la oferta es tentadora para Trump, esta había afirmado antes que ya no volvería a Twitter esto para redoblar sus esfuerzos en su propia plataforma "Truth".