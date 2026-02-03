Departamento de Justicia publica fotos desnudas de Epstein en NUEVA YORK

El Departamento de Justicia publicó en su sitio web decenas de imágenes de desnudos, sin editar, que mostraban a mujeres jóvenes o posiblemente adolescentes cuyas fotos figuraban en archivos relacionados con el acaudalado delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Como parte de su obligación de divulgar los archivos de Epstein, el gobierno federal tenía la tarea de censurar tanto las imágenes sexualmente explícitas como la información que pudiera utilizarse para identificar a las víctimas.

Pero en el proceso de revisión de más de tres millones de páginas subidas al sitio web del Departamento de Justicia el viernes, The New York Times encontró casi 40 imágenes sin editar que parecían formar parte de una colección de fotos personales, en las que aparecían tanto cuerpos desnudos como los rostros de las personas retratadas.

Las personas de las fotos parecían ser jóvenes, aunque no estaba claro si eran menores. Algunas de las imágenes parecían mostrar la isla privada de Epstein, incluida una playa. Otras se tomaron en dormitorios y otros espacios privados.

¿Qué provocó la publicación de las imágenes?

La publicación de estas fotos explícitas se produce después de que los abogados del gobierno se hayan esforzado durante semanas por cumplir los requisitos de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que establecía un plazo hasta diciembre de 2025 para publicar todos los archivos.

El Times notificó el sábado al Departamento de Justicia sobre las imágenes de desnudos que habían encontrado los periodistas y señaló más de ellas el domingo. Una portavoz dijo que el departamento estaba "trabajando sin descanso para abordar cualquier preocupación de las víctimas, las ediciones adicionales de información personal identificable, así como cualquier archivo que requiera más ediciones en virtud de la ley, para incluir imágenes de naturaleza sexual".

"Una vez que se hayan realizado las ediciones adecuadas, los documentos que respondan a la ley volverán a publicarse en línea", dijo la portavoz.

Los funcionarios han eliminado o censurado en su mayor parte las imágenes que el Times señaló. Las imágenes parecían mostrar al menos a siete personas diferentes, aunque el Times no trató de identificarlas.

Reacciones de las víctimas y sus abogados

Annie Farmer, quien ha testificado ante el tribunal sobre cómo Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, abusaron de ella cuando era adolescente, dijo que la noticia de que esas imágenes se hicieran públicas era "extremadamente inquietante". Dijo que le hacía sentirse ingenua al pensar que el gobierno cumpliría la ley para proteger a las víctimas.

"Es difícil imaginar una forma más atroz de no proteger a las víctimas que poner a disposición de todo el mundo imágenes de ellas desnudas para descargar", dijo Farmer el domingo.

Otras víctimas han expresado su indignación por el hecho de que en los archivos se hayan encontrado sus nombres y otros datos con los que se les puede identificar. Brittany Henderson, abogada de una mujer que fue identificada en los archivos a pesar de no haber sido vinculada públicamente con Epstein con anterioridad, calificó los fallos de edición de "aborrecibles".

"Estamos francamente conmocionados por el nivel de despreocupación que el Departamento ha mostrado hacia estas mujeres", dijo.

Problemas en la publicación de los archivos

Se suponía que el Departamento de Justicia debía hacer públicos todos los archivos de Epstein antes del 19 de diciembre, pero no cumplió el plazo. La publicación del viernes incluía no solo millones de documentos, sino también 2000 videos y 180.000 imágenes, y el Departamento de Justicia dijo que un equipo de más de 500 abogados y revisores había trabajado en el proceso de publicación.

Las ediciones parecen a veces desordenadas y contradictorias, ya que algunos archivos ocultan el nombre de alguien y un archivo duplicado en otro lugar lo hace público. Un correo electrónico describía una "listía de víctimas de Epstein", pero luego dejaba expuestos decenas de nombres posteriores, excepto uno que estaba tachado.

Algunas víctimas están enfadadas porque se divulgó su información mientras se ocultaban los nombres de personas poderosas.

En un caso, los registros mostraron un intercambio de mensajes de texto entre el exasesor de Donald Trump, Stephen Bannon, y Epstein en el que se hacía referencia a un artículo de prensa sobre el presidente Trump. Una imagen asociada de Trump aparecía en los archivos del Departamento de Justicia con un recuadro de censura sobre su rostro.

El año pasado, el gobierno de Trump anunció la publicación de los archivos de la investigación, pero luego dio marcha atrás. Los demócratas y algunos republicanos lideraron entonces un esfuerzo para aprobar una ley que exigiera que los archivos se hicieran públicos. c. 2026 The New York Times Company.