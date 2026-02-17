Torreón: Primer encuentro de Therians en Plaza Mayor el 21 de febrero

Convocan en Torreón al primer encuentro de "Therians" en la Plaza Mayor

Una tendencia que hasta hace poco parecía exclusiva de redes sociales ahora tendrá presencia en la Comarca Lagunera. Mediante plataformas digitales se difundió la invitación para un encuentro de jóvenes que se identifican como "Therians", programado para el sábado 21 de febrero en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón, en un horario de 3:30 de la tarde a 7:30 de la noche.

La convocatoria anima a los asistentes a portar máscaras, colas y distintos accesorios alusivos a animales, con el objetivo de convivir en un ambiente que los organizadores describen como inclusivo y de respeto.

¿Quiénes son los Therians?

El concepto proviene de los términos griegos therion (bestia) y anthropos (humano). Quienes forman parte de esta comunidad señalan que su identidad va más allá de un simple disfraz o caracterización ocasional. Algunos expresan sentir una conexión espiritual con determinadas especies, incluso vinculada a creencias sobre vidas pasadas. Otros adoptan comportamientos, posturas y sonidos relacionados con animales como lobos, gatos o perros, además de complementar su expresión con elementos visuales que reflejan esa afinidad.

Un evento que marca la diversidad juvenil

La realización del evento en un punto emblemático de Torreón refleja cómo esta manifestación juvenil ha comenzado a ganar visibilidad en distintas ciudades del país. Los impulsores del encuentro buscan generar un "espacio seguro" para socializar y practicar actividades como el quadrobics —ejercicios que imitan movimientos en cuatro patas—, promoviendo la aceptación de lo que consideran una forma legítima de identidad y expresión personal.

Mientras algunos sectores observan el fenómeno con curiosidad, otros lo cuestionan; sin embargo, el evento marca un nuevo capítulo en la diversidad de expresiones juveniles presentes en la región.