Tragedia en el Corregidora: documental reabre las dudas sobre posibles muertes en el 5M

El enfrentamiento ocurrido el 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora, en Querétaro, vuelve a generar interrogantes tras el estreno del documental Tragedia en el Estadio Corregidora, de HBO, una producción que reconstruye los acontecimientos y presenta testimonios que ponen en duda si el saldo real de aquella jornada se limitó a las personas lesionadas.

Documental revela testimonios sobre el enfrentamiento en Querétaro

La serie, integrada por tres capítulos, examina la batalla campal entre seguidores del Atlas y los Gallos Blancos de Querétaro, un episodio que provocó un escándalo internacional y dejó una profunda marca en el futbol mexicano.

Entre los relatos incluidos en la investigación destaca el de una persona cuya identidad no se revela, quien describe la presencia de varios cuerpos bajo resguardo policial. Según su testimonio, los agentes impidieron que se grabara lo ocurrido y solicitaron a quienes se encontraban en el sitio que se retiraran.

Estas declaraciones contrastan con la información difundida por el gobierno de Querétaro, encabezado por Mauricio Kuri González, y la Fiscalía General del Estado, que reportaron 26 personas hospitalizadas. Entre los afectados hubo casos graves, con traumatismos craneoencefálicos y múltiples contusiones.

Las autoridades y el saldo oficial

El documental también aborda el caso de Esteban Hernández, conocido como El Razor, e incluye entrevistas con familiares y con su pareja.

Aunque en redes sociales circularon numerosas versiones sobre presuntos fallecimientos, las autoridades estatales y la directiva de la Liga MX mantuvieron la postura de que no hubo muertes directamente relacionadas con los disturbios. Sin embargo, algunos de los testimonios presentados en la producción sostienen que pudieron ocurrir hechos que no trascendieron públicamente, en medio del hermetismo que rodeó el caso.

Presuntos vínculos entre las barras y el crimen organizado

Otro de los temas expuestos en la serie es una investigación sobre la posible presencia de integrantes de organizaciones criminales entre las barras de ambos equipos. De acuerdo con lo presentado en el documental, se señala a presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y del grupo Santa Rosa de Lima, e incluso se menciona la identificación de dos personas vinculadas con estas organizaciones.

Uno de los informantes afirma que la intención era agredir a integrantes del grupo contrario. Asimismo, otros testimonios apuntan a que entre quienes participaron en el enfrentamiento había personas que no necesariamente pertenecían a las barras ni eran aficionados de los equipos.

La producción también recoge declaraciones sobre el supuesto traslado de personas para provocar el choque y la infiltración de un individuo en la barra rojinegra con el objetivo de iniciar los disturbios.

En uno de los testimonios más contundentes, un presunto integrante del Cártel Santa Rosa de Lima contradice la versión de que únicamente hubo lesionados y asegura que también se registraron muertes. No obstante, estas afirmaciones forman parte de los relatos incluidos en el documental y no modifican, por sí mismas, el saldo oficial reportado por las autoridades.

Las medidas que transformaron la seguridad en los estadios

Los hechos del 5M también impulsaron cambios en los protocolos de seguridad de los estadios de la Liga MX. Entre las medidas señaladas se encuentra la implementación obligatoria del Fan ID, un mecanismo de registro e identificación para los aficionados que asisten a partidos de Primera División.

Además, se estableció la restricción permanente de acceso organizado para las barras visitantes en las distintas plazas del futbol mexicano. También se reforzó la exigencia de coordinación entre corporaciones de seguridad pública estatales y municipales, dejando atrás los esquemas sustentados exclusivamente en seguridad privada para eventos considerados de alto riesgo.

A más de cuatro años de aquella jornada, el documental vuelve a colocar bajo la lupa lo sucedido en el Estadio Corregidora. Las versiones presentadas mantienen abierta la discusión sobre las circunstancias del enfrentamiento, la posible intervención de grupos criminales y la diferencia entre los testimonios difundidos y el balance oficial de víctimas.

La pregunta sobre si hubo fallecimientos sigue siendo uno de los puntos centrales de la producción, que recupera relatos de personas que aseguran haber presenciado situaciones que, según ellas, no llegaron a conocerse públicamente.