Ángel Aguilar denuncia a Farath Coronel por abuso sexual en México

Exasistente de Farath Coronel lo acusa de abuso sexual, violencia y explotación laboral

Ángel Aguilar, excolaborador de Farath Coronel, denunció presuntas agresiones sexuales, físicas y laborales, además de amenazas durante su empleo. Tras el asesinato del vidente Farath Coronel, un excolaborador identificado como Ángel Aguilar, de 21 años, señaló de manera pública al fallecido por presuntas agresiones sexuales, físicas y laborales. De acuerdo con el testimonio del joven, el esoterista lo habría intoxicado con sustancias durante un procedimiento ritual para agredirlo sexualmente, además de someterlo a amenazas reiteradas y condiciones de trabajo abusivas.

Ángel Aguilar relata las agresiones sufridas durante su trabajo con Coronel.

Los señalamientos fueron expuestos por Aguilar durante una entrevista con el periodista Javier Ceriani, en la que relató que comenzó a trabajar para Coronel en octubre de 2025, después de responder a una publicación en Facebook en la que buscaba personal. "Fui de estas quinientas personas que le mandaban mensaje. Jamás pensé que me iba a citar", relató.

Detalles de la denuncia de Ángel Aguilar contra Farath Coronel.

De acuerdo con su testimonio, el primer contacto ocurrió el 8 de octubre, cuando un escolta acudió por él al parque deportivo Ana Gabriela Guevara para trasladarlo a una entrevista con Coronel.