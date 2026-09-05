Cancelada la serie Spider-Noir con Nicolas Cage en Prime Video

La historia de Spider-Noir llegó a su fin. Prime Video decidió cancelar la serie protagonizada por Nicolas Cage después de una sola temporada, dejando en pausa el regreso del actor como Ben Reilly, conocido en esta versión como The Spider.

La producción apostó por una interpretación alejada de las historias tradicionales de Spider-Man. La trama situó al personaje en el Nueva York de la década de 1930, donde ejercía como investigador privado mientras lidiaba nuevamente con su pasado como superhéroe. El proyecto combinó elementos de detectives, crimen y una marcada estética inspirada en el cine noir.

¿Qué llevó a la cancelación de Spider-Noir?

De acuerdo con información citada por Variety, la decisión de Amazon no representa el cierre de sus planes relacionados con los personajes de Sony-Marvel. La compañía continúa trabajando en otras series vinculadas con este universo, incluida una segunda producción derivada del acuerdo entre Amazon y Sony Pictures Television, aunque todavía no se ha revelado oficialmente de cuál se trata.

Una temporada de ocho capítulos

Spider-Noir debutó en MGM+ el 25 de mayo de 2026 y apenas dos días después, el 27 de mayo, llegó completa a Prime Video con sus ocho episodios.

Uno de los elementos distintivos de la producción fue su propuesta visual, ya que los espectadores tuvieron la posibilidad de verla tanto en blanco y negro como en una versión a color, reforzando así su inspiración en el cine noir clásico.

La serie también marcó una oportunidad particular para Nicolas Cage, quien llevó al personaje a la acción real después de haberle prestado su voz en las películas animadas de Spider-Verse.

El futuro del universo de Sony y Amazon

Spider-Noir tenía un papel relevante dentro de la colaboración entre Amazon y Sony Pictures Television, pues fue la primera serie relacionada con Marvel surgida de este acuerdo para desarrollar historias y personajes del llamado Sony Pictures Universe of Marvel Characters.

Aunque la producción no continuará con una segunda temporada, la alianza entre ambas compañías sigue adelante. Según el reporte citado, otra serie derivada ya se encuentra en desarrollo, aunque sus detalles todavía no han sido anunciados oficialmente.

Mientras tanto, Spider-Noir tendrá una última oportunidad de recibir reconocimiento con su participación en los Emmy, ceremonia a la que llegará con 11 nominaciones.

Por ahora, la versión de Ben Reilly interpretada por Nicolas Cage queda limitada a los ocho episodios de su primera temporada, mientras Amazon mantiene sus planes para continuar explorando este universo de personajes.