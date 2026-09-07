Fofo Márquez es trasladado al penal de Texcoco tras video de agresión

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) confirmó que Rodolfo "N", conocido como Fofo Márquez, será trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Texcoco, luego de que circulara en redes sociales un video en el que presuntamente es agredido por personal de custodia.

"Respecto al video que circula en redes sociales en el que se observa a personal de custodia cuando agrede a Rodolfo "N", la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) efectuó la medida preventiva de trasladarlo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Texcoco."

Secretaría de Seguridad del Estado de México

A través de una tarjeta informativa emitida el 31 de enero de 2025, la dependencia señaló que tomó la decisión como una medida preventiva ante los hechos registrados en el material difundido en redes sociales.

"La Secretaría de Seguridad del Estado de México, no va a tolerar este tipo de acciones que atentan contra los derechos humanos de los internos. En apego a la ley, ya se realizan los procesos administrativos y legales correspondientes."

Secretaría de Seguridad del Estado de México

El comunicado precisa que el traslado de Fofo Márquez al penal de Texcoco se realizará como parte de estas medidas, después de que el video generara preocupación por las condiciones de seguridad del influencer dentro del centro penitenciario donde se encontraba recluido.

Acciones de la autoridad

El caso de Fofo Márquez vuelve así a generar atención pública, ahora por el video en el que se observa un presunto acto de violencia dentro de instalaciones penitenciarias del Estado de México.