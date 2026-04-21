Fallece Ricardo de Pascual, actor y comediante mexicano

La televisión mexicana pierde a uno de esos rostros que, sin ser siempre protagonistas, lograron quedarse en la memoria colectiva: Ricardo de Pascual, actor y comediante con una trayectoria de más de seis décadas.

Su fallecimiento marca el cierre de una etapa importante para la comedia nacional, especialmente para quienes crecieron con los programas clásicos que definieron el humor en México.

De los escenarios al corazón del público

Ricardo de Pascual inició su carrera desde finales de los años 50, una época donde la televisión apenas comenzaba a consolidarse. Desde entonces, se convirtió en un actor constante, versátil y confiable.

Participó en teatro, cine y televisión, pero fue en la comedia donde encontró su sello distintivo. Su estilo no buscaba robar protagonismo, sino complementar las historias con personajes entrañables, muchas veces breves, pero memorables.

El legado en los programas más icónicos

Su carrera está profundamente ligada a producciones que hoy son consideradas clásicos:

En El Chavo del 8, interpretó personajes como el señor Calvillo, dejando una huella en uno de los programas más queridos de Latinoamérica.

Formó parte del universo de Roberto Gómez Bolaños, participando en distintos sketches y series.

Apareció en programas como Anabel y en la comedia moderna como La familia P. Luche, demostrando su capacidad de adaptarse a distintas generaciones.

Su presencia fue constante en la televisión mexicana durante décadas, convirtiéndose en uno de esos actores que "siempre estaban ahí", acompañando al público sin importar la época.

Una carrera que cruzó generaciones

A diferencia de otros actores que quedan encasillados, Ricardo de Pascual logró mantenerse vigente. Participó en telenovelas, series unitarias y comedias contemporáneas, compartiendo pantalla con distintas generaciones de actores.

Su filmografía incluye proyectos desde los años 70 hasta producciones recientes, lo que habla de una carrera longeva y respetada dentro de la industria.

Más allá de la fama

Aunque nunca fue una celebridad de titulares constantes, su trabajo fue fundamental para construir el universo de muchas producciones exitosas. Era ese tipo de actor que no necesitaba protagonizar para destacar.

Su legado vive en cada repetición de esos programas que siguen haciendo reír a nuevas generaciones.

Un adiós que deja nostalgia

La partida de Ricardo de Pascual no solo representa la pérdida de un actor, sino también de una época de la televisión mexicana donde el humor se construía con talento, oficio y constancia.

Hoy, su recuerdo queda ligado a risas, escenas entrañables y a ese estilo clásico de comedia que difícilmente se repetirá.