Un filtro lo cambió todo: influencer china "desenmascarada" y estalla la polémica en redes

Una transmisión en vivo que prometía ser una sesión más de entretenimiento terminó convirtiéndose en un fenómeno viral y en un debate global sobre belleza, autenticidad y cultura digital. Durante una transmisión en directo, una conocida influencer china experimentó un fallo técnico que desactivó momentáneamente su filtro de belleza digital, revelando un rostro muy distinto al que millones estaban acostumbrados a ver.

El video —que dura apenas unos segundos— muestra cómo, de pronto, el filtro que suaviza la piel, agranda los ojos y redefine rasgos faciales se apaga, dejando al descubierto una versión más natural de la creadora. El efecto fue tan impactante que el fragmento se viralizó al instante en plataformas como TikTok, Threads y X, acumulando miles de reproducciones, reacciones y comentarios en cuestión de horas.

¿Qué pasó con sus seguidores?

Muchos posts en redes aseguran que la influencer perdió cerca de 140,000 seguidores casi de inmediato tras el fallo del filtro. Aunque estas cifras no han sido confirmadas de forma independiente, se han vuelto parte del mito urbano digital que acompaña a este caso.

Reacciones encontradas

Como era de esperarse, el evento desató opiniones completamente opuestas:

Críticas duras: Muchos usuarios acusaron a la creadora de "engañar" a su audiencia y de depender demasiado de efectos artificiales para mantener su popularidad.

Defensas apasionadas: Otros aseguraron que se veía más bella sin filtros y que la reacción de quienes la abandonaron decía más sobre los estándares sociales que sobre ella como persona.

Los comentarios reflejaron una tensión cultural: mientras algunos celebran la autenticidad, otros siguen favoreciendo las ´versiones perfectas´ de uno mismo que ofrecen los efectos digitales.

¿Es este el futuro de las transmisiones en vivo?

Este no es un incidente aislado. Recordemos que en 2019 otra creadora —conocida como Your Highness Qiao Biluo— vivió algo parecido. Su filtro se desactivó y reveló que su apariencia era muy diferente de lo que mostraba en pantalla, provocando sorpresa y burlas en internet.

Eso plantea preguntas profundas sobre cómo las herramientas digitales están redefiniendo la imagen corporal, la confianza personal y la relación entre creadores y audiencia. En plataformas como Douyin —el equivalente de TikTok en China— los filtros y efectos son tan comunes que algunos streamers prácticamente no se muestran nunca tal como son, creando una realidad paralela que puede resultar peligrosa si se convierte en la norma.

A Chinese female streamer reportedly lost 140,000 followers after the beauty filter she was using suddenly malfunctioned during a live stream and revealed her real face pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Clown World ™ (@ClownWorld) February 16, 2026

Más allá de una falla técnica

Lo ocurrido no solo es una historia curiosa: también es un recordatorio del impacto que tienen las tecnologías de "mejora" facial en la percepción pública de la belleza. Para muchos especialistas y usuarios, este tipo de glitches no son solo errores, sino símbolos de una cultura donde la perfección digital —no la autenticidad humana— a menudo dicta qué es "aceptable" o "deseable".