Fan de ´El Señor de los Anillos´ viaja al volcán Vesubio para arrojar un anillo al cráter

´El Señor de los Anillos´ es una de las sagas literarias y cinematográficas más populares a nivel mundial. Incluso, el fanatismo de algunas personas es tan grande, que buscan diversas y peculiares formas de rendir homenaje a ´El Señor de los Anillos´.

.

Este fan de ´El Señor de los Anillos´ viajó casi 200 km desde Chieti hasta Nápoles

Tal es el caso de Nicolas Gentile, un italiano fanático de ´El Señor de los Anillos´, quien viajó casi 200 km para arrojar un anillo al volcán Vesubio. Nicolas Gentile, de 37 años, es un pastelero italiano que quiso recrear su propia aventura del hobbit Frodo de ´El Señor de los Anillos´.

En compañía de sus amigos, quienes iban disfrazados de elfo, enano, mago y humano, Nicolas Gentile quien iba caracterizado de hobbit, caminaron 198 km desde Chieti hasta Nápoles. Muy al estilo de ´El Señor de los Anillos´, estos fanáticos de la saga fantástica cruzaron montañas, bosques y ríos, para arrojar un anillo en el cráter del volcán Vesubio.

"Hace tiempo, me di cuenta de que los libros y las películas ya no eran suficientes para satisfacer mi pasión por el género fantástico y, en particular, por la saga ´El Señor de los Anillos´", dijo a medios italianos Nicolas Gentile.