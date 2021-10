Fingía estar discapacitado para pedir limosna, Se retiro caminando

Un sujeto presuntamente con una discapacidad que pedía dinero al interior del Metro de la Ciudad de México, fue desalojado por policías que lo evidenciaron al salir caminando por su propio pie. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) retiraron al hombre y le pidieron que saliera de las instalaciones del Metro, ya que está prohibido el vender productos y pedir limosna. El hombre se arrastro algunos metros mientras era custodiado por uno de los policías, y subió unas escaleras con dificultad.

Los milagros suceden en todas partes. Un limosnero fue retirado del metro por policías. Cuando vio que tendría que subir las escaleras cargando su propio cuerpo, dejó de fingir y subió caminando. ?? pic.twitter.com/yiXBEyUseI — Mario Adalid (@ArgoffTV) October 17, 2021

Al ver que en su camino había más escaleras, el hombre se puso en pie y como si hubiera sido un milagro, se levantó y salió caminando tranquilamente.

Todo esto quedó grabado en un video que fue publicado en redes sociales , el cual generó la indignación por parte de los usuarios del Metro quienes se ven afectados por este tipo de situaciones.

"Ese policía hace milagros, de seguro le dijo "levántate y anda... hijo de tu pinche madre"

"Yo antes me molestaba mucho con mi esposo de q "tuviera el corazón tan duro" y no diera limosna. Pero después de ver varios milagritos se me quitó lo tarugada!".

"A estos malditos farsantes yo les daría 3 años de cárcel, y después trabajar sin sueldo 3 años ayudando a gente con capacidades diferentes", expresaron en redes.