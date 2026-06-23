Del fútbol a la panadería: las Merliconchas se convierten en la nueva sensación en México

La fiebre por el Pato Merlín continúa creciendo durante el Mundial 2026 y ahora encontró un nuevo espacio para sorprender al público: las panaderías. Inspiradas en la popular ave que se ganó el cariño de miles de aficionados, las llamadas Merliconchas han comenzado a llamar la atención por combinar una de las tradiciones gastronómicas más representativas de México con uno de los personajes más comentados del torneo.

Estas peculiares piezas de pan dulce surgieron en una panadería de la Ciudad de México y rápidamente se hicieron virales en redes sociales gracias a su llamativo diseño. Decoradas con detalles que representan al famoso pato, las Merliconchas se han convertido en un recuerdo diferente para quienes siguen de cerca la Copa del Mundo.

¿Cómo surgieron las Merliconchas?

La creación mantiene la receta tradicional de la concha mexicana y su característica cubierta azucarada, pero incorpora elementos visuales inspirados en Merlín, logrando una fusión entre gastronomía, cultura popular y el ambiente futbolístico que rodea al campeonato.

La iniciativa nació en Bestcake CDMX, negocio ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde decidieron rendir homenaje al ave que se ha transformado en una de las figuras más queridas del Mundial celebrado en territorio mexicano.

Impacto del Pato Merlín en la cultura popular

La popularidad de Merlín comenzó durante los primeros días del torneo, cuando fue visto acompañando a su dueña entre las multitudes que participaban en los festejos mundialistas. Con el paso de las jornadas, el pato fue adoptado por muchos aficionados como una especie de símbolo de buena fortuna para México.

Desde entonces, su imagen ha trascendido las canchas y las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno cultural que ahora también tiene presencia en la gastronomía. El éxito de las Merliconchas refleja el impacto que ha tenido el Pato Merlín entre los seguidores del Mundial 2026, quienes continúan impulsando su popularidad dentro y fuera de los estadios.