Jazmín Lira no avanza a la final de Habilidad Física 100

¿Quién ganó Habilidad Física 100? Así le fue a la saltillense Jazmín Lira

La fisicoculturista saltillense llegó hasta la etapa de los 12 semifinalistas y quedó fuera antes de la gran final, que tuvo como ganador a Ángel Quintero.

La aventura de Jazmín Lira en Habilidad Física 100: México llegó a su fin este miércoles 23 de septiembre, con el estreno de los dos capítulos finales del reality de Netflix. La fisicoculturista saltillense alcanzó la etapa de los 12 semifinalistas, pero no logró avanzar a la gran final. Lira fue eliminada en la prueba denominada "Jalón Sagrado", una competencia de velocidad y resistencia en la que los participantes debían perseguirse entre sí sobre un circuito. En el episodio, Jazmín intentó mantenerse en la competencia ante rivales con características físicas distintas a las suyas, pero finalmente quedó fuera.

Eliminación de Jazmín Lira

De esta manera, la representante de Saltillo terminó su participación después de superar varias rondas y convertirse, junto con Mariana Khalil, en una de las dos mujeres que llegaron hasta las últimas etapas del programa.

Su eliminación ocurrió cuando todavía permanecían 12 participantes: Aldo Gutiérrez, George Herrera, Jazmín Lira, Emmanuel Benítez, Jahir Ocampo, Pascal Nadaud, Dominick Ficachi, Mariana Khalil, El Albañil Legendario, Jesús Cárcamo, Ángel Quintero e Iván Guerra. De ese grupo, únicamente cuatro consiguieron avanzar a la gran final.

Impacto de la participación de Jazmín

Aunque no llegó al último episodio como finalista, la participación de Jazmín representó una de las historias que acompañaron al reality desde su estreno. La saltillense trasladó su experiencia en el fisicoculturismo a un formato diferente, en el que la fuerza no era suficiente y también se ponían a prueba la resistencia, velocidad, agilidad, equilibrio y estrategia.