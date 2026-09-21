Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años en Los Ángeles

El temido club de los 27... Muere Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, murió a los 27 años, una edad que volvió a colocar en la conversación pública al llamado club de los 27, término utilizado para referirse a varios músicos y artistas que fallecieron a esa edad. La muerte del modelo ocurrió el domingo 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación, de acuerdo con información confirmada por representantes de su familia y autoridades del condado de Los Ángeles. Hasta el momento, la causa del fallecimiento no ha sido determinada oficialmente.

Detalles confirmados

Presley era hermano mayor de Kaia Gerber, quien también desarrolló una carrera como modelo. A lo largo de los últimos años, el joven había hablado públicamente sobre su salud mental y había reducido su presencia en redes sociales mientras atravesaba dificultades personales.