Mark Zuckerberg defiende desarrollo de inteligencia artificial en Meta

NUEVA YORK — El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, rechazó de manera tajante la propuesta de pausar o desacelerar el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, marcando una postura opuesta frente a otros líderes del sector tecnológico que han solicitado frenar la velocidad de avance de esta tecnología.

Durante una intervención pública, el empresario sostuvo que frenar la innovación algorítmica resultaría contraproducente y perjudicial para el progreso global. Zuckerberg argumentó que la respuesta correcta ante las inquietudes en la materia radica en perfeccionar las salvaguardas técnicas y fortalecer la infraestructura de seguridad, en lugar de imponer moratorias o limitaciones a la investigación y despliegue de nuevos modelos.

Postura de Meta en el debate sobre la IA

El pronunciamiento de Meta ocurre en medio de un intenso debate dentro de la industria tecnológica, luego de que ejecutivos de firmas competidoras advirtieran sobre riesgos de ciberseguridad e hiperaceleración no controlada. Frente a estas posturas, Zuckerberg reiteró su compromiso de mantener una estrategia enfocada en el desarrollo abierto y la aceleración continua de sus plataformas de inteligencia artificial.

División en la industria tecnológica

La firme posición del directivo reafirma la profunda división existente entre las principales corporaciones globales sobre la gobernanza tecnológica. Mientras un sector de la industria aboga por mayor regulación y cautela, Meta apuesta por mantener la velocidad del mercado para asegurar la competitividad técnica frente a otros actores globales.