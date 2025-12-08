Globos de oro 2026: Guillermo del Toro y Diego Luna entre nominados

Los Globos de Oro 2026 llegan tras la polémica de los Critics Choice Awards, pero logran enfocar nuevamente la atención en las películas más destacadas del año. Entre los nombres que más brillan destacan Guillermo del Toro y su versión de Frankenstein, una de las producciones que causan mayor expectación, y el mexicano Diego Luna por Andor.

La lista también incluye cintas reconocidas por la crítica, así como varias sorpresas que reavivan el interés por la temporada de premios. Cada nombramiento perfila mejor el camino hacia los Oscar, donde varias de estas producciones podrían repetir protagonismo.

Los globos de oro 2026 marcan la temporada de premios

Los premios surgieron en 1944, impulsados por periodistas extranjeros en Los Ángeles que cubrían Hollywood para medios internacionales. Ese grupo se consolidó como la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, responsable del evento durante décadas.

Durante años, el cuerpo de votantes se mantuvo reducido, integrado por cerca de 90 a 100 periodistas con base en California. Esta característica generó críticas y cuestionamientos sobre su representatividad.

En años recientes, la organización enfrentó una reestructuración profunda. La HFPA fue disuelta y los votantes aumentaron a cientos de periodistas internacionales, con el fin de lograr mayor transparencia y diversidad.

Guillermo del Toro y su versión de Frankenstein generan expectativa

Los Globos de Oro son una parada clave rumbo al Oscar gracias a su capacidad para impulsar campañas y moldear percepciones. Los resultados suelen anticipar tendencias y pueden influir en otras ceremonias previas a la gran noche de Hollywood.

El año pasado, seis de sus ganadores repitieron triunfo en la Academia, mostrando su impacto real en la temporada.

Con la inclusión de grandes nombres y cambios estructurales, esta edición promete definir más que nunca el pulso de la competencia por el máximo premio del cine.