Historia de terror: fue al ginecólogo y termina ciega

Eddy "N" de 44 años denunció haber perdido la vista luego de asistir al ginecólogo, a causa de una hemorragia; el caso de negligencia ocurrió en el Hospital Central de San Cristóbal; la mujer quien contadora y madre, relató el martirio de 11 días que sufrió en el centro donde terminó ciega.

Pese a que había sido diagnosticada con 6 miomas uterinos, patología que le causaba hemorragias, ella trató de llevar un control médico; durante la madrugada sufrió una hemorragia que la obligó a visitar la Sala de Emergencias del nosocomio.

Uno de los médicos le diagnosticó cáncer de cuello uterino sin realizarle estudios; tras sufrir un aborto de mioma, permaneció sola y aislada sin alimentos, hidratación o visita familiar.

Señaló que fue agredida verbalmente por supuesto mal uso de los equipos; en su traslado de camilla, se cayó de cabeza contra un objeto metálico pero no recibió ayuda y una enfermera le inyectó un medicamento que la hizo dormir.

Cuando despertó, los doctores se percataron que había perdido la vista y el informe decía que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le produjo una hemorragia cerebral.

"Fui tratada de la manera más inhumana, para mí no hubo oportunidades; aquí me doy cuenta que hay médicos crueles y a mí me tocaron", sostuvo.