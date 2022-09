Hombre musculoso rescata a un tlacuache de la lluvia y causa sensación

Un hombre ha sorprendido a los usuarios de redes sociales por su buena figura, sin embargo, lo que también acaparó la atención del sujeto fue en razón de que se encontraba rescatando a un tlacuache de la lluvia.

De manera, que optó por quitarse la camisa, momento que conquistó a millones de usuarios de plataformas digitales.

Una vez que logró deshacerse de su prenda, posteriormente sacó a la zarigüeya de un charco de agua.

Después, efectuó la noble acción de llevarla a un sitio más seco y seguro, de manera que dicho acto fue aplaudido con comentarios bastante positivos.

"Tan divino", "eres un tipazo, gracias por tu ayuda", "hasta yo me hago la ahogada para que me recoja", "no sé quién eres, pero te amo", "te amo humano rescatista", "dios te bendiga guapo", opinan en los comentarios de la producción.

Mediante la cuenta de TikTok de @Colin-Grafton se compartió el clip del guapo hombre, que enamoró a miles de mujeres por su tonificado cuerpo, pues así lo precisan en los comentarios.

Hasta el momento, el video tiene más de 13 millones de reproducciones, así mismo más de 800 mil reacciones.