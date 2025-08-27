Polémica: Marianne Gonzaga Sube sus Tarifas de Colaboración

Marianne Gonzaga regresa a las redes y eleva sus tarifas de colaboración hasta 120 mil pesos tras salir de prisión

Tras varios meses alejada del ojo público, Marianne Gonzaga ha reaparecido en redes sociales luego de obtener su libertad asistida. La joven influencer mexicana, de 18 años, fue detenida en febrero por agredir con un arma blanca a Valentina Gilabert, entonces pareja de su exnovio. Pasó aproximadamente cinco meses en reclusión antes de llegar a un acuerdo judicial que le permitió continuar su proceso fuera de prisión.

Ahora, Gonzaga ha retomado su actividad como creadora de contenido, generando controversia no solo por su retorno, sino por los nuevos términos que ha establecido para trabajar con marcas. En su regreso a plataformas digitales, la influencer anunció un incremento considerable en sus tarifas de colaboración, las cuales pueden alcanzar hasta los 120 mil pesos.

A pesar de que como parte de su libertad asistida debe cumplir con ciertas condiciones legales, incluida la asistencia a terapia psicológica, Gonzaga ha dejado claro que planea continuar con su carrera en redes sociales. Su caso ha generado debate sobre la relación entre la fama digital, la polémica y la monetización de la imagen pública.