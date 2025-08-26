Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen: ¡Fans enloquecen!

¡Es oficial! Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen y enloquecen a fans

La cantante Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, a través de una publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral. Con humor y ternura, Swift escribió: "Tu profesor de inglés y tu profesor de educación física se van a casar", en referencia a sus respectivos mundos: la música y el deporte.

La publicación incluyó varias fotos de la pareja, mostrando su complicidad y felicidad tras meses de rumores sobre el estado de su relación.

Swift y Kelce comenzaron su romance en 2023, y desde entonces se han convertido en una de las parejas más comentadas tanto en el entretenimiento como en el deporte. Su historia ha capturado la atención de millones de fans en todo el mundo, y el anuncio del compromiso solo ha aumentado el entusiasmo entre los llamados "Swifties" y aficionados del fútbol americano por igual.