Preocupación por estado de salud de María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", fue hospitalizada por complicaciones en su salud

La reconocida actriz María Antonieta de las Nieves, de 78 años y famosa por interpretar a "La Chilindrina" en El Chavo del 8, fue internada de emergencia el pasado 20 de agosto debido a una crisis de salud que inicialmente se pensó era una recaída por ansiedad.

Aunque en un principio se manejó como una posible crisis de ansiedad, tras su ingreso al hospital, los médicos detectaron complicaciones más serias. De acuerdo con reportes, la actriz presentaba desorientación y dificultades para hablar, lo que llevó a los especialistas a realizar estudios más profundos.

Las nuevas evaluaciones médicas revelaron un deterioro que podría haber estado avanzando desde hace algún tiempo, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y personas cercanas a la artista.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre su diagnóstico, pero se espera que en los próximos días se emita un parte médico que aclare su estado de salud.