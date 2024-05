Influencer termina hospitalizada tras inyección de botox

La famosa influencer, Jousfit, terminó en el hospital por convulsiones tras haberse inyectado botox. La noticia fue dada a conocer en sus redes sociales gracias al esposo de la joven, quien mantuvo al tanto de todo a los seguidores.

Jousfit es una influencer fitness que se dedica a compartir tips y rutinas para mejorar la condición física, pero durante su visita por Dubai acudió a que le inyectaran botox en el rostro, pues notaba una fuerte apariencia de arrugas que deseaba eliminar, aunque las cosas no terminaron bien.

"Dije que no lo iba a volver hacer y aquí estoy. Me vengo a poner un poquito de botox porque se me arrugó demasiado la cara. Desde que pasó lo de mi mamá lloré tanto que... siento que desde ahí ya se me marcaban las líneas".

El esposo de la celebridad compartió una imagen de la joven en una camilla y explicó que pudo tener una reacción alérgica porque se desmayó y luego convulsionó; después señaló que se trató de un infarto cerebral.

Tras algunas horas en chequeo, la influencer superó la situación e informó al siguiente día que estaba lista para mantener sus actividades. Pero esto causó dudas en la gente, quienes cuestionaban si era posible hacer su rutina con normalidad después de lo ocurrido.

Sin embargo, no ha sido confirmado que el botox fuera la razón de esto, o bien, si fue una reacción alérgica o incluso la mezcla de la sustancia con otra más.

Síntomas de un infarto cerebral

De acuerdo con el portal de Medline Plus, algunos de los síntomas podrían ser los siguientes:

Entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o la pierna (especialmente a un lado del cuerpo)

Confusión repentina, dificultad para hablar o para entender el habla

Problemas repentinos para ver con uno o ambos ojos

Dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o coordinación

Dolor de cabeza severo y repentino sin causa conocida