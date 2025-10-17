Influencer Jesica Bustos acusa a Ricardo Pérez de abuso en podcast La Cotorrisa

Ricardo Pérez podría pasar 25 años en prisión: revelan los detalles de la denuncia en su contra. El comediante Ricardo Pérez, conocido por ser integrante del podcast "La Cotorrisa" y actual pareja de Susana Zabaleta, vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, su nombre figura en una demanda por presunto acoso y abuso sexual, un caso que podría derivar en una pena de hasta 25 años de prisión, según información difundida por diversos medios del espectáculo.

Durante los últimos meses, el humorista ha estado envuelto en diversas controversias, desde supuestas infidelidades hasta declaraciones contra comunicadores. Sin embargo, esta demanda podría convertirse en el conflicto legal más grave de su carrera.

¿De qué acusan a Ricardo Pérez?

La denuncia fue presentada por la influencer Jesica Bustos, quien acusa a Ricardo Pérez y a sus colegas comediantes, Slobotzky (también integrante de "La Cotorrita") e Iván Mendoza, de haber cometido acoso y abuso sexual, además de difamación y bullying cibernético.

El conflicto se originó tras el episodio 308 del podcast, en el que los conductores se burlaron del físico de la creadora de contenido. Tras la viralización del fragmento en redes sociales, el video fue eliminado del canal, pero el daño ya estaba hecho.

De acuerdo con declaraciones del abogado Mauro Terrones Piñón, los señalados podrían enfrentar una pena máxima de 25 años de cárcel y el pago de una suma económica por daños morales y laborales, debido al impacto que sufrió la pareja de la denunciante.

La respuesta de la pareja de Jesica Bustos

Por su parte, Xuxo Dom, pareja de la influencer, señaló que el comediante ha mostrado una actitud hipócrita al exigir respeto para su novia mientras denigra a otras mujeres públicamente.

"Ricardo no es empático, ni tiene la madurez para aceptar lo que hizo", expresó, además de confirmar que tanto él como su pareja han sido víctimas de comentarios de odio y pérdida de oportunidades laborales tras el episodio. El abogado Terrones explicó que la legislación penal de la Ciudad de México sanciona con cárcel a quienes recrean o difunden la imagen de otra persona sin su consentimiento, especialmente si se hace con fines de escarnio o humillación pública.

Si el proceso avanza y se comprueban los hechos, Ricardo Pérez y sus colegas podrían enfrentar una pena de prisión considerable, marcando uno de los casos más polémicos en el mundo del entretenimiento mexicano en 2025.