Conoce a Jimothy, el mapache que conquistó las redes por su peculiar apariencia

Un mapache visto recientemente en Seattle, Estados Unidos, se convirtió en un fenómeno viral debido a su inusual apariencia. El animal, bautizado por usuarios de redes sociales como Jimothy, llamó la atención por la forma redondeada de su cuerpo, lo que generó diversas reacciones y especulaciones.

¿Por qué Jimothy se volvió viral?

Aunque la presencia de mapaches en la ciudad es habitual, especialmente durante la noche y la madrugada, este ejemplar destacó por su aspecto físico. Los avistamientos ocurrieron en zonas como Wallingford, Upper Queen Anne y Ballard, donde estos animales suelen convivir con el entorno urbano.

En un principio, algunas personas pensaron que Jimothy tenía sobrepeso, una posibilidad que parecía lógica debido a que los mapaches son animales omnívoros y carroñeros. Sin embargo, especialistas consideran que esa explicación podría no ser la correcta.

Análisis de expertos sobre Jimothy

Con base en las imágenes y videos difundidos en redes sociales, algunos expertos plantean que el mapache podría presentar una deformidad congénita similar al síndrome de columna corta, un trastorno genético poco frecuente que ha sido documentado principalmente en perros.

De acuerdo con información de sitios especializados en veterinaria, esta condición provoca un acortamiento severo de la columna vertebral, lo que deriva en alteraciones anatómicas que comprimen la estructura corporal y le otorgan una apariencia más redondeada.

Esa característica podría explicar el aspecto de Jimothy, cuya imagen ha dado la vuelta a las redes sociales y lo ha convertido en uno de los animales más comentados de los últimos días.