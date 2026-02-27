Caos, emociones y un Messi en el suelo: así se vivió el amistoso en Puerto Rico

En un escenario futbolístico que prometía ser memorable, el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle terminó dejando una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo: Lionel Messi fue derribado en pleno campo por un aficionado durante una invasión de cancha, mientras elementos de seguridad intentaban controlarla.

¿Cómo ocurrió la invasión de cancha?

El duelo, celebrado en el Estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón, Puerto Rico, se jugó bajo multitudinaria expectación -no solo por el regreso de Messi tras una lesión que había postergado el partido- sino también por la intensidad con que el público local siguió cada acción en el campo.

Después de empezar con una demora de más de una hora debido a un curioso choque de uniformes entre ambos equipos, el argentino ingresó en el segundo tiempo y cumplió con su papel de figura: anotó un penal que selló la victoria 2-1 para Inter Miami.

Detalles del incidente con Messi

Cuando el reloj marcaba el minuto 88, el partido tomó un giro inesperado: varios fanáticos lograron derribar las barreras y saltar al campo en busca de acercarse a Messi. Dos de ellos alcanzaron al ídolo para tomarse selfies o pedirle autógrafos. Sin embargo, otro individuo corrió directo hacia él, lo abrazó por la espalda y lo llevó al suelo en un intento abrupto de contacto. En el forcejeo, cuando la seguridad llegó para separar al invasor, Messi también terminó derribado momentáneamente por el guardia que intentaba sacar al fanático. Afortunadamente, el astro no sufrió lesiones, se reincorporó de inmediato y abandonó el campo visiblemente tranquilo.

Reacciones y consecuencias del incidente

Este episodio no solo se quedó en una simple caída: encendió debates en redes sociales y medios sobre la seguridad en eventos con figuras globales como Messi, especialmente en partidos amistosos o de pretemporada donde el control suele ser menos estricto que en competiciones oficiales. Además, subrayó la enorme influencia del argentino en el fútbol mundial: no hay barrera que pare a una multitud cuando él está en el campo.

¿Qué sigue para Inter Miami?

Tras este amistoso, el equipo de la MLS ya tiene la mirada puesta en su siguiente compromiso oficial, enfrentando a Orlando City en un clásico del fútbol estadounidense, y esperará que rápidas lecciones en materia de seguridad eviten que situaciones como esta se repitan.