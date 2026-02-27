Marco Tolama: La voz que aceleró las emociones del automovilismo en México

El automovilismo mexicano está de luto tras la muerte de Marco Tolama, un hombre cuya voz y pasión ayudaron a forjar la afición por las carreras de motor en México durante más de cuatro décadas.

Tolama falleció el 26 de febrero de 2026, a los 79 años, después de varias semanas hospitalizado por complicaciones respiratorias que requirieron intubación y respiración asistida. Su familia confirmó la noticia en su cuenta oficial de X, describiéndolo como "una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día".

De piloto a narrador legendario

Antes de convertirse en un comentarista icónico, Marco Tolama fue piloto profesional en la década de los 70, compitiendo en México, Estados Unidos, Canadá y Europa, disciplina que lo llevó a ganar reconocimiento bajo el apodo de "El Charro Volador".

Su paso por los autos lo llevó de los circuitos a los micrófonos. Su transición al periodismo se consolidó cuando José Ramón Fernández lo invitó a unirse al equipo de deportes de Imevisión (luego TV Azteca) para ampliar la cobertura de Fórmula 1 y otras disciplinas del automovilismo.

Una voz en las grandes transmisiones

Tolama se destacó por su papel como analista y comentarista, participando en programas emblemáticos como:

- DeporTV

- Los Protagonistas

- Coberturas de Fórmula 1, IndyCar, NASCAR y más

Su presencia ayudó a explicar con claridad desde estrategias de carrera hasta detalles técnicos complejos, haciéndolos accesibles para generaciones de aficionados mexicanos.

Reacciones y legado

La partida de Tolama ha provocado charlas y homenajes tanto en redes como entre colegas y figuras del periodismo deportivo. David Faitelson, Luis Manuel López (Chacho López) y otros comunicadores expresaron su dolor y reconocimiento, destacando no solo el profesionalismo de Tolama, sino también su calidad humana y su apoyo constante a quienes trabajaron a su lado.

La comunidad del automovilismo lamenta la pérdida de una voz que, durante más de 25 años, marcó la forma en que muchas personas vivieron la velocidad, la pasión y las grandes historias de las pistas.

Una despedida emotiva

El mensaje de despedida que compartieron sus familiares no solo recordó su trayectoria profesional, sino también el profundo amor que tenía por su familia y por los aficionados:

"Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo... Bandera de cuadros para la voz que se hace leyenda."

El legado que queda

Marco Tolama se va, pero su voz seguirá resonando entre los aficionados que crecieron escuchándolo narrar una salida, un sobrepaso emocionante o una estrategia de carrera. Fue más que un comentarista: fue un puente entre la velocidad y la emoción de quienes aman el automovilismo en México.