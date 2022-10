Joven sufre deformación tras hacerse una bichectomía

Una bichectomía resultó contraproducente, dolorosa y riesgoso para una joven que narró las complicaciones que sufrió posterior a la operación.

Diana Contreras, señaló que el primer problema fue que, inmediatamente después de la intervención, salió con una de sus mejillas inflamadas, lo que provocó su regreso al lugar donde le fue aplicado el trabajo.

"Me dolía mucho la cabeza, no paraba de vomitar y me desmayé del dolor"; entre más días pasaban, mayores eran los problemas y además de sufrir para comer, lamentó que su situación causó la preocupación de sus hijos, porque ella lloraba del dolor.

Después de algunas citas con los médicos, descubrió que la hinchazón en la mejilla izquierda se debió a la aparición de coágulos que le fueron drenados por especialistas; le programaron 3 citas para esta intervención, que llegó a ser más dolorosa que cuando tuvo a sus hijos por parto natural.

Estaba lista para la tercera sesión de drenado hasta que un día antes, sintió que algo había reventó en su boca, dándose cuenta que los coágulos restantes se habían drenado por sí solos.

"Eran los coágulos que se drenaron por si solos, salieron muchos, fue una sensación un tanto desagradable", indicó; la afectada vió desinflamada su mejilla y la recuperación fue más rápida de lo que creyó, gracias a la ayuda de los doctores y de medicamentos que le recetaron.