Fede Vigevani inicia su misión en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 no solo reúne a 18 celebridades dispuestas a convivir frente a millones de espectadores, también incorpora herramientas digitales que buscan hacer más interactiva la experiencia para los seguidores del programa.

¿Cómo unirte al canal de WhatsApp?

Una de las principales innovaciones es el lanzamiento del canal oficial de WhatsApp, una plataforma desde la cual la producción comparte información exclusiva, anuncia dinámicas especiales y permite que el público participe en decisiones que pueden modificar el rumbo del reality.

Impacto en la audiencia

Esta nueva modalidad debutó desde la gala de estreno, cuando los espectadores eligieron la primera misión del infiltrado Fede Vigevani, demostrando que la audiencia tendrá un papel mucho más activo durante toda la temporada.