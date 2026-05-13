Mattel lanza juguetes de KPop Demon Hunters en Walmart y Amazon

Mattel lanza los primeros juguetes de KPop Demon Hunters en tiendas y en línea; Walmart y Amazon ya están en la lista.

El fenómeno de Netflix ya salió de la pantalla para entrar al negocio multimillonario del merchandising. Las primeras colecciones oficiales de juguetes de KPop Demon Hunters, desarrolladas por Mattel, comenzaron su lanzamiento en tiendas y plataformas digitales como Walmart, Target y Amazon, confirmando que la película animada de Netflix se convirtió en mucho más que un éxito de streaming; ahora es una franquicia global de consumo.

KPop Demon Hunters se convierte en una franquicia global de consumo tras su éxito en Netflix.

La estrategia llega después de que KPop Demon Hunters rompiera récords al alcanzar 325.1 millones de visualizaciones y más de 541 millones de horas reproducidas en sus primeros 91 días, convirtiéndose en una de las producciones animadas más exitosas de la plataforma.

La película animada logró más de 325 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días.

Además del impacto en audiencia, la cinta producida por Sony Pictures Animation logró posicionarse en la conversación cultural global gracias a su mezcla de K-pop, fantasía, acción y estética idol, elementos que detonaron comunidades masivas en TikTok, Instagram y foros de fandom.

La mezcla de K-pop y fantasía ha generado comunidades masivas en redes sociales.