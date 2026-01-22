K-Pop Demon Hunters y su canción Golden buscan el Oscar

El fenómeno del k-pop llega al Oscar: K-Pop Demon Hunters suma dos nominaciones. La canción Golden ya fue reconocida como Mejor Canción Original en los Critics Choice Awards y los Golden Globes hace unas semanas, al igual que el filme ganó como Mejor Animación. La música, los personajes, el mensaje y la animación de K-Pop Demon Hunters volvieron a destacar en la actual temporada de premios al conseguir dos nominaciones al Oscar. En esta ocasión, la cinta dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang compite en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

Estas nominaciones, especialmente la obtenida por la canción Golden, son consideradas un reconocimiento histórico a la influencia del k-pop en la narrativa cinematográfica a nivel mundial. La película, una producción de Sony en colaboración con Netflix, competirá en la categoría de animación frente a títulos como Arco, Elio, Little Amélie or the Character of Rain y Zootopia 2.

Por su parte, Golden, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X dentro del filme, buscará la estatuilla a Mejor Canción Original junto a temas como Dear Me, de Diane Warren; I Lied to You, de Sinners; Sweet Dreams of Joy, de Viva Verdi, y Train Dreams, canción principal de la película homónima.

La historia detrás de K-Pop Demon Hunters

El filme llega a las nominaciones del premio más prestigioso de la industria cinematográfica impulsado por el éxito obtenido el pasado 11 de enero, cuando se alzó con los Globos de Oro a Mejor Canción Original y Mejor Película de Animación. Este triunfo marcó un precedente histórico al convertirse en la primera producción de esta temática en obtener dichos galardones.

Desde su estreno el pasado 20 de junio, el proyecto dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans no ha dejado de cosechar éxitos en la plataforma, rompiendo récords de audiencia y consolidando al k-pop como un fenómeno cultural global que trasciende la música.

Éxito musical y cifras impresionantes

La canción Golden superó por primera vez los 100 millones de reproducciones semanales a nivel mundial, de acuerdo con datos de Billboard. Además, el tema principal —interpretado por las protagonistas al final de la película— encabezó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de reproducciones, lo que representó un aumento del 15 por ciento respecto a la semana anterior, superando éxitos como Ordinary, de Alex Warren, y Jump, de la banda surcoreana BLACKPINK. (Con información de EFE)