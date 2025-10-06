La Casa de los Famosos México 2025 logra histórico récord de votos en su final

Récord de votos en La Casa de los Famosos México 2025: más de 43 millones en la final.

La Casa de los Famosos México 2025 había superado a sus predecesoras y por ello ya se estarían alistando todos los detalles para la cuarta temporada e incluso ya se tendría a un integrante firmado.

El domingo 6 de octubre se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos México 2025, sin embargo una de las sorpresas fue sobre el número de votos obtenidos. En una conferencia de prensa la productora Rosa María Noguerón confirmó que La Casa de los Famosos México 2025 volvió a romper récords en los votos.

Y es que destacó que se registraron 43 millones de votos en la final, cifra que superó a lo que se vivió en las dos emisiones anteriores. La primera temporada generó 40 millones de votos, mientras que la segunda obtuvo 39 millones 400 mil votos. Rosa María Noguerón se mostró muy emocionada con estos datos y es que aseguró que eran prueba del éxito que había tenido La Casa de los Famosos México 2025.