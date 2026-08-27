Nominados de la semana cinco en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene a sus habitantes en riesgo de eliminación. La gala de nominación, realizada el miércoles 26 de agosto, dejó a seis participantes en la placa tras una dinámica distinta a las utilizadas anteriormente. Los famosos tuvieron que nominar cara a cara frente a todos sus compañeros, pero el reparto de puntos quedó sujeto a un elemento de azar. La producción introdujo una alberca con las llamadas “pelotas del destino”, que podían sumar o restar puntos a los participantes elegidos.

La nueva dinámica de nominación genera controversia

La dinámica cambió por completo las posibilidades de estrategia dentro de la casa. Los habitantes debían extraer tres pelotas en pocos segundos y utilizar los valores obtenidos para realizar sus nominaciones, por lo que algunos incluso terminaron sin puntos disponibles.

Masad y Gema quedaron fuera del proceso normal. De los 13 habitantes que permanecían en competencia, Masad Altamimi y Gema Garoa tuvieron una situación diferente durante la gala. Masad, como líder de la semana, contó con protección y no participó bajo las mismas condiciones que sus compañeros.

Masad Altamimi y Gema Garoa: Nominados en la semana cinco

Gema, en cambio, ya se encontraba directamente en la placa luego de que Masad utilizara su poder como líder. La actriz mostró sorpresa al escuchar que su nombre había quedado entre los habitantes que enfrentarían el voto del público.

La nominación ocurrió después de la salida de Yanet García, quien se convirtió en la quinta eliminada del reality. Su partida provocó un nuevo reacomodo entre los participantes, justo cuando la unificación de los grupos Tulum y Malibú también modificó las alianzas dentro de la competencia.