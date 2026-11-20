La espera para los seguidores de La Era de Hielo está cada vez más cerca de terminar. Disney y 20th Century Studios presentaron el primer tráiler oficial de la sexta película de la franquicia, titulada La Era de Hielo: Mundo de Lava (Ice Age: Boiling Point), que marcará el regreso de Manny, Sid, Diego y sus amigos a las salas de cine después de diez años.

El adelanto permite conocer algunos detalles de la nueva historia, en la que los protagonistas tendrán que sobrevivir a un entorno prehistórico lleno de amenazas. Entre los escenarios que aparecen destacan territorios dominados por volcanes, corrientes de lava y criaturas que habitan el llamado Mundo Perdido.

La producción buscará recuperar las aventuras, el humor y las ocurrencias que han caracterizado a esta saga animada desde su primera entrega.

Manny, Sid, Diego y Scrat regresan con nuevas sorpresas

Uno de los principales atractivos de esta película será el reencuentro con los personajes que acompañaron a varias generaciones de espectadores.

Manny, el mamut; Sid, el perezoso; Diego, el tigre dientes de sable; Ellie y Buck volverán a formar parte de la historia. También estará presente Scrat, la famosa ardilla que siempre ha estado detrás de las bellotas.

Sin embargo, esta vez tendrá compañía: Baby Scrat y un enorme Jurassic Scrat también aparecerán en la nueva aventura, ampliando las situaciones cómicas alrededor de uno de los personajes más populares de la franquicia.

El elenco original volverá a prestar sus voces

La sexta entrega también contará con el regreso de varios integrantes del reparto original en su versión en inglés.

Ray Romano retomará el papel de Manny, John Leguizamo dará voz nuevamente a Sid y Denis Leary regresará como Diego. También participarán Queen Latifah como Ellie y Simon Pegg como Buck.

La dirección estará a cargo de John C. Donkin, quien anteriormente trabajó en La Era de Hielo: Las aventuras de Buck, estrenada en 2022. La producción será responsabilidad de Lori Forte, quien ha participado en las anteriores películas de la saga.

Diez años después, la franquicia vuelve a los cines

El lanzamiento de La Era de Hielo: Mundo de Lava representa el regreso de la historia principal a las salas cinematográficas, luego de que La Era de Hielo: Choque de Mundos llegara a los cines en 2016.

Aunque en 2022 se estrenó Las aventuras de Buck, esta película derivada tuvo un lanzamiento diferente, por lo que no significó el regreso de la franquicia a la pantalla grande.

La primera cinta debutó en marzo de 2002 y dio origen a una historia que posteriormente se extendió a cinco películas. Desde entonces, sus personajes se convirtieron en referentes de la animación de 20th Century Studios.

Esta nueva producción también tendrá un significado especial para la compañía, pues será la primera película de la franquicia que llegará a los cines bajo la propiedad de Disney, después de la adquisición de los activos cinematográficos y televisivos de 21st Century Fox en 2019. Dos años después, Disney cerró Blue Sky Studios, responsable de las primeras entregas.

¿Cuándo se estrena La Era de Hielo 6?

¡La fecha ya está confirmada!

De acuerdo con la información de lanzamiento, La Era de Hielo: Mundo de Lava llegará a los cines de Latinoamérica el 28 de enero de 2027. Por su parte, su estreno en Estados Unidos está programado para el 5 de febrero de 2027.

Así, Manny y toda la manada se preparan para regresar con una aventura que combinará nuevos peligros, personajes y escenarios prehistóricos, en una película que reunirá nuevamente a los seguidores de esta querida franquicia animada.