¿La Rosa de Guadalupe tendrá un capítulo sobre Therians? La historia (o el meme) detrás del rumor viral

Desde hace décadas La Rosa de Guadalupe ha convertido en tradición mexicana contar historias que van desde dramas familiares hasta temas de cultura pop que sacuden a internet.

En los últimos días, sin embargo, ha surgido un nuevo rumor que ha encendido a los internautas: ¿la serie hará un capítulo inspirado en los therians?

¿Qué es un therian y por qué está en boca de todos?

La palabra therian proviene de "therianthropy", un término con raíces griegas que combina "bestia" con "humano". En redes sociales —especialmente en TikTok, Instagram y YouTube— ha explotado una tendencia donde jóvenes afirman sentirse internamente conectados con un animal específico, ya sea espiritualmente o como parte de su identidad. Estos individuos suelen describirse como que su "alma" o mente se identifica con animales como lobos, perros, zorros o felinos, e incluso comparten videos de comportamientos o símbolos asociados con esa identidad.

Esto no es lo mismo que los "furries" (una subcultura basada en disfraces y personajes artísticos): los therians hablan de una experiencia interna profunda, que a veces incluye rutinas físicas (como caminar en cuatro patas o emitir sonidos animales) o un fuerte apego a su teriotipo (su animal interior).

El meme que lo empezó todo

El chantaje empezó en redes cuando circuló un meme viral que mostraba un supuesto cartel promocional de La Rosa de Guadalupe anunciando un episodio titulado "Soy un Therian". Las reacciones en plataformas como X, TikTok y Facebook no se hicieron esperar: algunos piden que sea real, otros lo celebran con humor, y varios simplemente no pueden creer que un fenómeno tan extraño sea adaptado en la serie.

Lo que sí sabemos

Hasta ahora, no hay evidencia oficial de que la producción de La Rosa de Guadalupe esté trabajando en un capítulo sobre therians. Ninguno de los canales oficiales de la serie (como YouTube, Facebook o cuentas verificadas) ha publicado avances, sinopsis o confirmación sobre ese episodio. Esto indica que, por el momento, la idea sigue siendo exactamente eso: un meme convertido en tendencia.

Sin embargo, no sería el primer caso en que la serie toca temas que se viralizan en internet. A lo largo de los años, La Rosa de Guadalupe ha lanzado episodios inspirados (o al menos relacionados) con fenómenos culturales y tendencias digitales, desde historias sobre Only Fans con nombres curiosos, hasta tramas que recuerdan hechos virales comentados en medios.

¿Por qué todo el mundo habla de esto?

La tendencia therian ha despertado curiosidad —y debates— entre padres, jóvenes y la audiencia en general. Para algunos es sólo una moda curiosa o un juego de identidad. Para otros puede entrar en territorios más complejos relacionados con la construcción de la identidad personal durante la adolescencia. Y precisamente por eso —por lo llamativo del tema— muchos usuarios ven divertido imaginar a La Rosa de Guadalupe adaptándolo en una historia dramática con el toque característico de la serie.