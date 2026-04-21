Lupita Villalobos queda fuera de Supernova: Genesis por diagnóstico médico

La peleadora Lupita Villalobos no formará parte del evento Supernova: Genesis, luego de que se confirmara una condición médica que le impide competir.

El anuncio fue realizado por el Consejo Mundial de Boxeo en conjunto con la Comisión de Box de la Ciudad de México y la organización del evento. De acuerdo con evaluaciones recientes, la deportista presenta un hematoma subdural, motivo por el cual no fue autorizada para subir al ring.

Diagnóstico y recomendaciones médicas

Tras el diagnóstico, se determinó acatar las recomendaciones médicas, dejando fuera a Villalobos de la cartelera. Actualmente, la boxeadora se reporta estable y permanece bajo supervisión especializada.

Importancia de la seguridad en el boxeo

El caso subraya la relevancia de aplicar protocolos estrictos de seguridad en el boxeo, incluso en eventos que involucran a creadores de contenido. La participación de organismos como el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la Ciudad de México refuerza la necesidad de salvaguardar la integridad física de los competidores.

Pese a la baja, la función continuará. La organización ya busca una nueva rival para Kim Shantal, con el objetivo de mantener la pelea dentro de las principales del evento, que será transmitido por Netflix.

Un hematoma subdural es una acumulación de sangre entre el cerebro y una de sus capas protectoras, generalmente provocada por un golpe en la cabeza. Esta condición puede generar presión dentro del cráneo, por lo que requiere atención inmediata y la suspensión de actividades de riesgo.