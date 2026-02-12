¿Qué son los "Therians"? El caso que se volvió viral en Argentina y despertó el debate.

¿Has escuchado el término "Therian"? En las últimas horas, este concepto se volvió tendencia tras la denuncia de una madre en Argentina, quien aseguró que una compañera de colegio de su hija —que se identifica como tal— la habría mordido en el cuello.

Pero, más allá del incidente escolar, surge la duda: ¿Qué hay detrás de esta identidad?

¿Qué significa ser Therian?

El término proviene de therianthropy (teriantropía). Se refiere a personas que sienten una conexión profunda, espiritual o psicológica con un animal no humano. A diferencia de un simple gusto por las mascotas, los therians sienten que, en su interior, son o poseen la esencia de un animal (comúnmente lobos, felinos o zorros).

No es lo mismo que el "Cosplay" o los "Furries"

A diferencia de quienes se disfrazan por hobby, los therians expresan que su identidad no es una elección, sino una vivencia interna. Algunos practican el "quadrobics" (correr o saltar en cuatro patas) o usan accesorios como colas y máscaras para alinearse con su "animal interior".

@infobae UNA MUJER DENUNCIÓ QUE SU HIJA FUE ATACADA POR UN JOVEN THERIAN EN CÓRDOBA Ocurrió en la ciudad de Jesús María. Según dijo la madre, un grupo de entre 3 y 4 personas olfateó a la chica y una de ellas la mordió. ? sonido original - infobae

El debate en las escuelas

El caso en Argentina ha puesto sobre la mesa la discusión sobre los límites del comportamiento en espacios educativos. Mientras unos piden comprensión hacia las nuevas formas de identidad juvenil, otros exigen protocolos claros cuando estas conductas afectan la integridad física de terceros, como en el caso de la mordedura reportada.

¿Tú qué opinas? ¿Crees que es una moda pasajera de la "Generación Alfa" o un fenómeno de identidad que llegó para quedarse?