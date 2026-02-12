De la construcción al K-pop: La empresa peruana que conquistó TikTok al ritmo de BTS

¿Qué tienen en común un techo de aluzinc y una de las boy bands más famosas del mundo? A primera vista, absolutamente nada. Sin embargo, una empresa de construcción en Perú acaba de demostrar que, en el mundo del marketing digital, la creatividad y el ritmo no tienen límites.

En las últimas horas, un video se ha vuelto tendencia absoluta bajo el grito de guerra de los internautas: "¡Súbanle el presupuesto a este señor!".

El fenómeno: "Butter" en medio de la obra

El protagonista es un trabajador de la construcción que, uniformado con su polo institucional y casco de seguridad, decidió cambiar las herramientas por los pasos de baile. Pero no cualquier baile: se trata de una ejecución impecable de la coreografía de "Butter", el éxito mundial de BTS.

Lo que ha dejado a todos con la boca abierta no es solo la iniciativa, sino la precisión y destreza con la que el empleado replica los movimientos de los ídolos surcoreanos. Con una soltura que envidiaría cualquier bailarín profesional, el trabajador utiliza su carisma para promocionar los servicios de la empresa de una forma nunca antes vista en el sector.

Una estrategia maestra dirigida al "ARMY"

Más allá del baile, el video incluyó un "gancho" brillante para el algoritmo. Con el texto en pantalla: "Army, ¿ya tienen listo su techo de aluzinc para recibir a BTS?", la empresa apeló directamente a uno de los fandoms más grandes y activos del planeta.

¿Por qué funcionó esta estrategia?

Humanización de marca: Rompe con la imagen rígida y seria de las constructoras.

Conexión emocional: Utiliza un elemento de cultura pop (K-pop) para conectar con un público joven y dinámico.

Factor sorpresa: Nadie espera ver una coreografía de BTS en un entorno de construcción civil.

Lecciones de marketing viral

Este caso nos recuerda que no necesitas presupuestos millonarios de producción para ser tendencia. A veces, solo necesitas:

- Un colaborador con talento y actitud.

- Conocer las tendencias actuales (K-pop, en este caso).

- Atreverse a salir de la zona de confort de tu industria.

Las redes sociales han respondido con miles de comentarios pidiendo un aumento para el protagonista y aplaudiendo la originalidad de la empresa peruana. Sin duda, este negocio ahora no solo construye techos, sino también una comunidad digital sólida y divertida.