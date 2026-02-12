Reacción de joven extranjero a escena de Itatí Cantoral en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una de las escenas más icónicas de la televisión mexicana ha vuelto a cobrar relevancia global gracias a las redes sociales. Un video que captura la reacción de un joven extranjero al ver por primera vez el famoso momento de "la lisiada" en la telenovela "María la del Barrio" ha causado furor en plataformas como TikTok e Instagram, acumulando millones de reproducciones en pocas horas.

El video, compartido por su novia mexicana, muestra al joven visiblemente desconcertado y divertido ante la intensa actuación de Itatí Cantoral, quien dio vida a la legendaria villana Soraya Montenegro. La exagerada carga dramática de la escena, grabada originalmente en 1995, sigue demostrando su capacidad para trascender fronteras y barreras generacionales.

El fenómeno de Soraya Montenegro en 2026

A pesar de que han pasado más de tres décadas desde su emisión original, la frase "¡Maldita lisiada!" se ha convertido en un pilar de la cultura pop digital. En el video viral, se observa cómo el joven extranjero intenta procesar la lógica de la escena, desde la entrada triunfal de Soraya hasta los gritos dirigidos a Alicia (personaje interpretado por Yulianna Peniche) y Nandito (Osvaldo Benavides).

"No puedo creer que esto sea real, es demasiado intenso", se escucha decir al joven entre risas, mientras su pareja le explica que este momento es considerado una joya de la televisión nacional. El contraste entre la sobriedad cultural del joven y el histrionismo característico de las producciones de la época es lo que ha resonado con la audiencia digital.

Un hito de la televisión mexicana

"María la del Barrio", protagonizada por Thalía, no solo fue un éxito de audiencia en su momento, sino que gracias a la era de los memes y el contenido viral, ha encontrado una segunda vida. Itatí Cantoral ha mencionado en diversas entrevistas que se siente orgullosa de que su personaje siga siendo recordado y celebrado, incluso por audiencias que ni siquiera habían nacido cuando la telenovela estaba al aire.

Expertos en medios digitales señalan que este tipo de contenidos funcionan debido a la nostalgia compartida y al choque cultural que representa el melodrama mexicano para personas de otras nacionalidades. La reacción del joven es un recordatorio de la influencia duradera de Televisa en la identidad cultural de América Latina y su proyección internacional.

Impacto en redes sociales

El video ha desatado una ola de comentarios donde otros usuarios comparten experiencias similares al mostrar contenido clásico mexicano a sus conocidos extranjeros. "Es nuestro rito de iniciación", comentó un usuario en TikTok, mientras que otros han comenzado a recrear la escena utilizando el audio original, reforzando la tendencia.

Con el auge de las plataformas de streaming, clásicos como la "Trilogía de las Marías" han vuelto a estar disponibles para nuevas audiencias, asegurando que momentos como el de "la lisiada" sigan formando parte del léxico digital por muchos años más.