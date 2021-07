Madre asiste junto a su hijo a caravana de graduación con carrito de carton

Trending

La imagen de Santiago se ha vuelto viral en redes sociales con likes y múltiples comentarios, en donde celebraron la creatividad y la muestra de amor que hizo la madre a su hijo.

El ciclo escolar ya terminó para varios estudiantes y profesores que una vez más tuvieron que estar a la distancia debido a la pandemia por coronavirus, covid-19. Sin embargo, gracias a que en diferentes partes del país, el semáforo ya no está en color rojo, algunas actividades se pueden llevar a cabo sin mayor problema –con las medidas necesarias–. En medio de las graduaciones que se celebraron en varias escuelas, algunas de ellas se vivieron con emotividad, tal es el caso de un cierre de ciclo que se vivió en Poza Rica, Veracruz, en donde un niño acompañado de su madre fue captado en una caravana con un carrito hecho de cartón.

Y es que por la nueva modalidad, en modo de celebración, muchas escuelas implementaron que los alumnos graduados junto a sus padres recorrieran las calles en un auto adornado –como si fueran caravanas.

Sobre esta nueva forma de celebrar el fin de un ciclo escolar, muchas historias han salido a flote, por ejemplo, algunos niños que no tienen auto familiar, acudieron junto a sus padres en triciclos o bien de otra forma. Tal es el caso de Santiago que fue captado junto a su madre dentro de un ‘coche’ fabricado con cartón. Las imágenes en donde se ve a Santiago y a su mamá aparece la leyenda que lo felicita por acabar una nueva etapa en su vida educativa.

“Felicidades, Santiago. Generación 20015-2021”, se lee sobre el carrito de cartón en que celebró el niño junto a su madre

En una de las publicaciones, que ha replicado las imágenes, se lee lo siguiente:

“Unos padres de Veracruz, crearon un carrito de cartón con tal de no perderse la caravana de graduación de su hijo Santiago; el no tener un auto para asistir no fue un obstáculo. El amor de papás es inmenso y son capaces de hacer cualquier cosa por ver felices a sus hijos”.