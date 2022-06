Mafer Walker cobra mil 500 pesos por 'conexiones alienígenas'

Puebla.- Mafe Walker, la mujer que se ha vuelto viral en los últimos días por "hablar idioma extraterrestre" cobra mil 500 pesos para lograr conexión energética.

De acuerdo a medios nacionales, la colombiana ofrece sus servicios en varios sitios energéticos, entre los que destacan Puebla y Cholula.

Mafe, suele acudir al Parque Soria, adyacente a la Pirámide de Cholula.

¡#VLA ha estado en boca de todos gracias a nuestra invitada que asegura hablar idioma extraterrestre! #SentenciaQuieroBailar >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/b7p6g5tK3G — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 9, 2022

La mujer señala que cualquier persona es capaz de desarrollar esta habilidad de hablar idioma extraterrestre ya que es "únicamente el lenguaje del corazón".

Mafe suele realizar sesiones presenciales en sus reuniones que lleva a cabo en las pirámides de Cholula, en Puebla, así como Teotihuacán, Estado de México, y el bosque de Chapultepec, en Ciudad de México De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), lo que hace Mafe, se puede tratar de la glosolalia, que es la capacidad sobrenatural de hablar lenguas, y que en psiquiatría se define como el "lenguaje ininteligible, compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas, propio del habla infantil, y también común en estados de trance o en ciertos cuadros psicopatológicos".

Mafe Walker se hizo viral luego de acudir al programa Venga la Alegría y hablar en idioma "alienígena".

Uno de los conductores que estuvo con ella, comentó a diversos medios que no fue fácil estar con ella y evitar reírse.

"Mucha gente me pregunta por qué no me ganó la risa... yo respeto lo que cada quien cree. Aunque sí fue una situación que podría prestarse a la risa, mucha gente se lo ha tomado a la risa, pero para nosotros era una invitada del programa.

"No fue fácil, la gente que me conoce sabe que no fue fácil, porque a veces cuando desconocemos algo, una cosa o es tan llamativa como ésta, sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos", agregó.