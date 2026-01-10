Estreno de Malcolm el de en medio: Disney sorprende con nuevo avance

Disney sorprende con nuevo avance de Malcolm el de en medio. El nuevo avance de Malcolm el de en medio de Disney nos muestra un poco más de la historia. Uno de los regresos más esperados de 2026 es el de Malcolm el de en medio, es por ello que Disney liberó un nuevo avance de la miniserie.

Lo mejor de todo es que Disney también dio la fecha de estreno para México y América Latina de esta nueva entrega de Malcolm el de en medio.

¿Qué muestra el nuevo avance de Malcolm el de en medio?

Nuevo avance de Malcolm el de en medio de Disney nos muestra la historia. Luego de muchos rumores, este avance de Disney de Malcolm el de en medio nos deja ver claramente cómo será la historia de esta miniserie secuela. Malcolm el de en medio de Disney nos mostrará una especie de reunión familiar, a la cual está invitado el protagonista del show; sin embargo, no quiere ir para evitar ver a sus padres y hermanos.

Para Malcolm, el motivo de su desgracia siempre ha sido su familia, es por ello que se ha alejado de ellos durante años, escondiéndose sistemáticamente de todo lo que tenga que ver con su pasado.