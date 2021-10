Mamá de Tiktok se hace viral por tener 9 hijos; está embarazada del décimo

Una mamá de TikTok se hizo viral por tener 9 hijos y tal parece que planea continuar teniendo más; pues actualmente se encuentra embarazada del décimo.

Se trata de la usuaria Yalencia Rosario, quien en varias ocasiones ha revelado que su sueño siempre fue tener una gran familia.

De acuerdo con ella, es la mayor de siete hermanos; por lo que tiene unos muy buenos recuerdos de su infancia y desea que sus hijos crezcan en un ambiente lleno de amor y diversión.

Mamá de TikTok tiene 9 hijos y actualmente está embarazada del décimo

Hoy en día, esta mamá tiene 29 años de edad y el mayor de sus hijos tiene 12 años, lo que significa que una buena parte de su vida la ha pasado estando embarazada.

Cabe señalar que Yalencia Rosario, su esposo y sus hijos viven en Dallas, Texas en Estados Unidos, y ya cuenta con más de 200 mil seguidores en sus redes sociales.

Fue durante una entrevista para el periódico "The Sun" que la mujer contó todos los detalles acerca de ser la mamá de esta gran familia.

Fue de esa manera que ella misma reveló que algunos de sus hijos fueron planeados y otros no; sin embargo, a los que no fueron planeados los recibieron con el mismo amor y alegría que a los que sí.

"Algunos de mis hijos fueron concebidos mientras tomaban anticonceptivos, pero les dimos la bienvenida con alegría. Otros los planeamos" MAMÁ DE TIKTOK Asimismo, la mujer señaló que los comentarios que recibe por parte de los demás usuarios de redes sociales son bastante divididos. Pues mientras unos la apoyan y hacen comentarios positivos de su familia, hay otros que la juzgan y le hacen comentarios peyorativos. "Nunca me han juzgado tanto como en Internet. Siempre aparece ´deje de usar nuestro dinero de los impuestos´, ´¿Ha oído hablar del control de la natalidad?´ y ´¿Cuántos padres tienen?´." MAMÁ DE TIKTOK ¿Quienes son los hijos de Yalencia Rosario? La mamá de TikTok A pesar de los comentarios negativos que ha recibido Yalencia Rosario,

ella siempre se ha mantenido firme en su decisión de tener una gran familia; así como

orgullosa de ser la mamá

de sus maravillosos niños.

Los hijos de Yalencia Rosario son los siguientes:

Jamel, de 12 años.

Michael Jr, de 9 años.

Angelo, de 8 años.

Armani, de 6 años.

Prince, de 5 años.

Sincere, de 3 años.

Armani, de 1 año

Gimani, de 5 meses.

El noveno hijo se trata de, Gimani, quien murió durante sus primeros tres meses de vida.

Por otro lado, el décimo nacerá durante los primeros meses del 2022.

¿Cómo es el día a día de esta gran familia?

Yalencia rosario trabaja dirigiendo en negocio desde su casa, lo que le permite tener más tiempo para asegurarse de poder darle atención a sus hijos.

"Me aseguro de tener las comidas preparadas previamente. Todos los niños tienen vestidos designados para todos los días de la semana"

MAMÁ DE TIKTOK Entonces, toda la familia se despierta alrededor de las 6 am y desayunan todos juntos, después ella y Michael Rosario, su esposo, los llevan a todos a la escuela. De igual manera, señala que la organización es algo fundamental; especialmente cuando se trata de preparar las comidas y tener todo listo para la semana. "Me encanta preparar las comidas y tener todo listo para la semana todos los domingos" MAMÁ DE TIKTOK

A pesar de lo cansado que pudiera resultar estar a cargo de una familia tan grande como la de esta usuaria de TikTok, ella señaló que le encanta hacerlo y que no se arrepiente de sus decisiones.

"Me encanta ser una mega mamá y no me arrepiento"

MAMÁ DE TIKTOK