Paco Stanley: Mario Bezares espera esclarecer el caso tras documental

El asesinato de Paco Stanley continúa siendo uno de los episodios más polémicos de la televisión mexicana. A 27 años del crimen, una nueva producción documental ha vuelto a colocar el caso en el centro de la atención pública.

Se trata de Testigos: la verdad tiene voz, Caso Paco Stanley, una serie documental que presenta testimonios inéditos de exagentes relacionados con las investigaciones y que promete aportar información que no había sido difundida anteriormente.

El estreno del material provocó reacciones inmediatas, especialmente de quienes fueron señalados durante el proceso judicial. Entre ellos, el conductor Mario Bezares, quien permaneció más de un año en prisión acusado de participar en el crimen y posteriormente fue absuelto por falta de pruebas.

¿Qué dijo Mario Bezares sobre el documental?

Tras ver el documental, Bezares concedió una entrevista al programa Ventaneando, donde expresó su esperanza de que la información presentada pueda contribuir a esclarecer definitivamente el caso.

El conductor insistió en que los testimonios mostrados deben estar respaldados por evidencia sólida y llegar formalmente a las autoridades para que puedan ser considerados dentro de una investigación judicial.

"Ojalá y sean pruebas fehacientes y que sea totalmente verídico, para que lo lleven a la fiscalía. Yo creo que este caso no se ha concretado".

La búsqueda de justicia en el caso Stanley

Sus declaraciones reflejan una postura que ha sostenido durante años: la necesidad de conocer quién ordenó realmente el asesinato y por qué ocurrió.

Además, dejó claro que el documental podría representar una oportunidad para que las autoridades revisen nuevamente un expediente que, pese al paso del tiempo, continúa abierto.